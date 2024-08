【KTSF】

柏克萊警方在一星期內收到兩宗兒童在城市公園被騷擾或性騷擾的報告。

第一宗案件發生在7月30日下午3時15分,位於Shorebird公園兒童遊戲區旁邊的洗手間,一名65歲的男人涉嫌誘使兩名兒童到洗手間的廁格,警方到場的時候這名男子仍然在廁格,他隨即被警方拘捕,他涉嫌騷擾或性騷擾未成年兒童。

第二宗案件發生在7月31日下午將近1點,位於Strawberry Creek公園,一名53歲男人疑似在夏令營活動裡不適當地觸碰兒童,公園員工阻止疑犯離開公園,直至警方到場為止。

疑犯涉嫌騷擾或性騷擾未成年兒童及違反一項逮捕令。

