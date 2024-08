【KTSF 朱慧琪報導】

加州首府附近的American River,週末再發生遇溺死亡事故,是近月來已知的第五宗同類事件。

根據SF Gate報導,沙加缅度都會消防局於週六上午11時半接報,位於Rancho Cordova的Clay Banks有人遇溺,據報一群人在河上泛舟,其中一名男子在沒有穿救生衣的情況下跳入水中,男子很快就被水捲走,失去蹤影。

當局經過幾個小時的搜救,在下游幾英里處找到該名男子的屍體,死者年約30多歲,身份尚未公佈,這宗是近月來,在American River上已知的第五宗同類事件。

