【國際新聞】美國等西方國家和俄羅斯交換囚犯 華爾街日報記者格什科維奇獲釋

August 2, 2024 新聞, 國際新聞, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

拜登政府週四宣布，西方國家和俄羅斯達成的交換囚犯協議，西方釋放8人，俄國釋放16人，當中包括記者格什科維奇（Evan Gershkovich）、庫馬謝娃（A.Kumarsheva），以及商人衛倫等美國公民，他們已經離開俄羅斯，稍後返回美國。

拜登總統在有關的囚犯家屬陪同下，在白宮宣布西方與俄羅斯歷來最大規模的交換囚犯行動，拜登說，事件中，美國與西方囚犯不再受苦受難，而能夠成事就多得外交與友誼的助力。

拜登說：「是外交和友誼的壯舉讓協議達成，多國幫助成事，他們應我所求參加了一場艱難、複雜的談判，我個人再次向他們道謝。」

拜登說，今次換囚協議，俄羅斯釋放16人，當中包括5名美國人、5名德國人及7個俄國人，換取美國、德國、波蘭、斯洛文尼亞以及挪威等五國一共釋放8名俄羅斯人，土耳其就從中出力斡旋，拜登感謝這些友邦國家的幫助，令五國這16人重獲自由。

美國政府隨後發放片段顯示，華爾街日報記者格什科維奇、前美軍海軍陸戰隊隊員衛倫（Paul Weilan）、自由歐洲電台記者庫瑪謝娃在週四獲得釋放後，由巴士送到機場登機啟程返回美國。

白宮國家安全顧問蘇利文證實，克里姆林宮批評家兼華盛頓郵報撰稿人卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）將會飛往德國，卡拉姆扎是英國裔俄國公民，也是美國綠卡持有人，他的家人住在美國。

美國將他們視為被俄羅斯「不當囚禁」的人，他們與其他獲得釋放的人士，分別因為自己的職業、政治理念與人權理念，而被俄羅斯以間諜或恐怖主義等不同罪名判處重刑。

消息指，16人當中，有兩名未成年人士，相信是其中某個囚徒的子女。

美國表示，今後這些人士，可以繼續在西方享有受保障的自由權利。

俄國方面，已經派出飛機在土耳其首都安卡拉機場，等候接載獲得釋放的俄國囚犯，美歐五國今次釋放的8個俄國人當中，除了有俄國間諜之外，還有一個職業殺手克拉西科夫，而克拉西科夫最受關注，他在2019年在柏林謀殺一名車臣活躍分子，消息指，案件在德國有極大的政治意義，德國肯放人，絕對不容易。

在以色列有俄國裔政治評論員Abbas Galyamov因此認為，今次也是為俄國總統普田加分。

Galyamov說：「普田向其所有間諜、殺手，及海外特工展示，他就像他們的爸爸，這很重要，不僅要確保他們的忠心，還讓他們一心為他工作而不用恐懼。」

這名評論員也指出，俄國放走一批異議人士，對俄國本身並無影響，反正他們當中有些人在監獄繼續發表批評文章，而普田肯放人也令外界相信，其他的議題也有得談，可能最終在俄烏戰爭方面會達成關鍵協議也說不定。

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