【國際新聞】美國等西方國家和俄羅斯交換囚犯 華爾街日報記者格什科維奇獲釋

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府週四宣布,西方國家和俄羅斯達成的交換囚犯協議,西方釋放8人,俄國釋放16人,當中包括記者格什科維奇(Evan Gershkovich)、庫馬謝娃(A.Kumarsheva),以及商人衛倫等美國公民,他們已經離開俄羅斯,稍後返回美國。

拜登總統在有關的囚犯家屬陪同下,在白宮宣布西方與俄羅斯歷來最大規模的交換囚犯行動,拜登說,事件中,美國與西方囚犯不再受苦受難,而能夠成事就多得外交與友誼的助力。

拜登說:「是外交和友誼的壯舉讓協議達成,多國幫助成事,他們應我所求參加了一場艱難、複雜的談判,我個人再次向他們道謝。」

拜登說,今次換囚協議,俄羅斯釋放16人,當中包括5名美國人、5名德國人及7個俄國人,換取美國、德國、波蘭、斯洛文尼亞以及挪威等五國一共釋放8名俄羅斯人,土耳其就從中出力斡旋,拜登感謝這些友邦國家的幫助,令五國這16人重獲自由。

美國政府隨後發放片段顯示,華爾街日報記者格什科維奇、前美軍海軍陸戰隊隊員衛倫(Paul Weilan)、自由歐洲電台記者庫瑪謝娃在週四獲得釋放後,由巴士送到機場登機啟程返回美國。

白宮國家安全顧問蘇利文證實,克里姆林宮批評家兼華盛頓郵報撰稿人卡拉姆扎(Vladimir Kara-Murza)將會飛往德國,卡拉姆扎是英國裔俄國公民,也是美國綠卡持有人,他的家人住在美國。

美國將他們視為被俄羅斯「不當囚禁」的人,他們與其他獲得釋放的人士,分別因為自己的職業、政治理念與人權理念,而被俄羅斯以間諜或恐怖主義等不同罪名判處重刑。

消息指,16人當中,有兩名未成年人士,相信是其中某個囚徒的子女。

美國表示,今後這些人士,可以繼續在西方享有受保障的自由權利。

俄國方面,已經派出飛機在土耳其首都安卡拉機場,等候接載獲得釋放的俄國囚犯,美歐五國今次釋放的8個俄國人當中,除了有俄國間諜之外,還有一個職業殺手克拉西科夫,而克拉西科夫最受關注,他在2019年在柏林謀殺一名車臣活躍分子,消息指,案件在德國有極大的政治意義,德國肯放人,絕對不容易。

在以色列有俄國裔政治評論員Abbas Galyamov因此認為,今次也是為俄國總統普田加分。

Galyamov說:「普田向其所有間諜、殺手,及海外特工展示,他就像他們的爸爸,這很重要,不僅要確保他們的忠心,還讓他們一心為他工作而不用恐懼。」

這名評論員也指出,俄國放走一批異議人士,對俄國本身並無影響,反正他們當中有些人在監獄繼續發表批評文章,而普田肯放人也令外界相信,其他的議題也有得談,可能最終在俄烏戰爭方面會達成關鍵協議也說不定。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。