【灣區新聞】奧克蘭警局華埠滅罪小組加班費惹聯調局注意（視頻）

在聯邦調查局(FBI)於6月20日突擊搜查奧克蘭(屋崙)市長盛桃和越南裔楊氏(Duong)父子的住所前,奧克蘭警局的華埠滅罪小組的加班費,早已引起聯調局探員的注意。

根據Bay Area News Group的報導,鑑於疫情期間,針對亞裔的罪案顯著增加,奧克蘭警方成立華埠滅罪小組,加派警力巡邏華埠一帶,而小組的工作也深得華埠居民和商戶的讚揚。

由於警隊人手不足,因此參與華埠滅罪小組的警務人員,很多時候用加班時間來巡邏華埠,警長Michael Chung當時是華埠滅罪小組其中一名領導成員。

根據Bay Area News Group報導,Chung提議警局購買無人機,協助警方追捕匪徒和進行搜查及拯救工作,Chung接著聯絡屋崙華埠社區促進會主席莊錦鎮,要求對方尋找捐款人,支付購買三架無人機的8萬元費用,莊錦鎮找到楊氏家族願意捐出這筆款項。

2022年3月,奧克蘭警方召開記者會,宣布購買了多架無人機,當時捐款人楊氏指出,無人機有助保障奧克蘭市的安全。

而關於華埠滅罪小組的加班費,報導指出,小組的數十名警員,合共報稱加班了5千多小時,2021年至2022年間,最少74名警員,亦即奧克蘭警局十分之一警力,報稱曾加班到華埠巡邏,當中3名警員分別報稱加班超過200小時,當中包括一名警長,他在10個月內申報到華埠巡邏至少加班298小時,他在2022年的年薪與福利達到553,000元,當中261,000元是加班費。

而Chung在2021年,年薪接近50萬,當中約277,000元是加班費,他申報為華埠滅罪小組加班工作了至少185小時。

今年6月20日,FBI聯邦調查局突擊搜查David Duong與兒子Andy Duong的住所,以及楊氏家族與市府簽有合約的垃圾回收公司California Waste Solutions,以及市長盛桃的住所。

消息顯示,聯邦大陪審團對楊氏父子的調查,已擴大到奧克蘭市警局,稍早前大陪審團向市府發出傳票,要求警方交出內部電話名冊,同時要求市府提交自2021年以來所獲得的聯邦撥款的詳細資料,暫時未知華埠滅罪小組的加班費是否調查的重點,抑或只是大陪團調查的其中一部份。

警長Michael Chung2023年被指涉及一宗車禍後不顧而去的案件,當時警隊高層被指企圖隱瞞事故,時任警察局長LeRonne Armstrong因此被市長盛桃革職。

本台向奧克蘭警方查詢Chung目前的職位,以及華埠滅罪小組是否仍然存在,奧克蘭警方回覆表示,警隊從來沒有成立過華埠滅罪專責小組,但確實有警員對付及打擊華埠的暴力罪行,至於Chung是否仍然受僱於奧克蘭警隊,警方回覆表示,Chung仍然是警隊僱員,現在帶薪行政休假。

