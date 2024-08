【KTSF】

自從副總統賀錦麗宣佈參加總統競選以來,前總統特朗普的淨資產縮水8億美元。

自7月21日副總統賀錦麗宣佈參加總統競選以來,特朗普擁有的Truth Social公司股價暴跌了8億美元,在這段期間,特朗普媒體與科技集團的股價亦下跌了約20%,目前這間公司的股份價值約32億美元。

而較早前,總統拜登仍決定競選連任時,股份價值超過40億美元。

分析師表示,Truth Social股票拋售,是由於全國的民調顯示,特朗普與賀錦麗之間將是一場激烈的競爭,而在6月,特朗普網站的獨立訪客數量同比下降了38%,已是連續第三個月下降。

