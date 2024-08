【灣區新聞】舊金山男子被裁定偷竊罪成 保釋等候判刑期間涉嫌再多次犯案（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

法庭6月初裁定舊金山(三藩市)一名男子偷竊罪名成立,在保釋等候判刑期間,該名男子涉嫌再多次犯案,當中包括在屋內有人的情況下入屋盜竊,甚至連車都偷走。

根據法庭記錄,舊金山居民25歲男子Jeyson Garcia,於7月8日被判二級盜竊重罪罪名成立,將於8月5日判刑。

舊金山地檢處表示,Garcia在保釋等候判刑期間,在7月24日凌晨1點半左右,涉嫌闖入Outer Mission區San Jose Avenue 2700號路段的一個住宅,然後盜取多項物品,包括一輛汽車,當時戶主在屋內熟睡。

兩日後,在7月26日清晨4點半左右,Garcia涉嫌再犯案,闖入位於Noe Valley26街的一個住宅,盜取價值超過3千元的物品,當中包括工具箱和兩架單車,他亦翻遍了受害人的車輛,試圖找到值錢的物品,當時屋內的人都在睡覺。

Garcia在第四間屋偷竊後,駕駛第一個受害者的失車離開時,被舊金山警方拘捕。

地檢處起訴Garcia多項竊盜罪,被告週三提堂,否認控罪,法官應控方要求,下令被告羈押候審,不得保釋。

