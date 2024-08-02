【灣區新聞】舊金山男子被裁定偷竊罪成 保釋等候判刑期間涉嫌再多次犯案（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

法庭6月初裁定舊金山（三藩市）一名男子偷竊罪名成立，在保釋等候判刑期間，該名男子涉嫌再多次犯案，當中包括在屋內有人的情況下入屋盜竊，甚至連車都偷走。

根據法庭記錄，舊金山居民25歲男子Jeyson Garcia，於7月8日被判二級盜竊重罪罪名成立，將於8月5日判刑。

舊金山地檢處表示，Garcia在保釋等候判刑期間，在7月24日凌晨1點半左右，涉嫌闖入Outer Mission區San Jose Avenue 2700號路段的一個住宅，然後盜取多項物品，包括一輛汽車，當時戶主在屋內熟睡。

兩日後，在7月26日清晨4點半左右，Garcia涉嫌再犯案，闖入位於Noe Valley26街的一個住宅，盜取價值超過3千元的物品，當中包括工具箱和兩架單車，他亦翻遍了受害人的車輛，試圖找到值錢的物品，當時屋內的人都在睡覺。

Garcia在第四間屋偷竊後，駕駛第一個受害者的失車離開時，被舊金山警方拘捕。

地檢處起訴Garcia多項竊盜罪，被告週三提堂，否認控罪，法官應控方要求，下令被告羈押候審，不得保釋。

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