【灣區新聞】舊金山市長簽署未來兩個財政年度預算 市府員工加薪13%（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)市長布里德簽署未來兩個財政年度的預算,下年度的159億元預算,重點將放在公共安全、無家可歸者問題、兒童和家庭事務,以及振興經濟,市府員工更會加薪13%。

在舊金山市參議會表決通過後,市長布里德簽署了2024-25財年159億元,和2025-26財年155億元的新預算,填補了兩年近8億元赤字。

預算的焦點放在經濟復甦、公共安全、支持勞工和家庭,及解決無家可歸者問題等。

在公共安全上,包括增聘警員、部署新技術和工具、維持不同機關在田德隆區掃蕩公開毒品市場,及提供輔導工作等等。

經濟復甦上,會投資1500萬美元,以解決市中心的空置店舖問題,和加強重點街區的公共安全,支持小商業和加快許可證的批核流程,資助公共空間活動和項目等。

無家可歸者的問題上,則維持現有並會擴展庇護和房屋設施,資助外展和預防計劃,針對無家可歸的家庭增加緊急庇護所,專責小組今年將加強清理無家者營地。

針對濫藥問題,市府將使用來自類鴉片藥物和解金的4500萬元資金,用在高成效的服務,例如擴展全天候治療服務,及繼續支持夜間外展計劃。

在早期教育和照護上,預算將擴大幼兒托兒券的資格,至更多中等收入家庭,一家四口年收入224,800元或以下都合資格,預計將有約5700個家庭受惠,並會推出試點計劃,為輪班工作的父母提供延長托兒的時間。

市長表示,市府超過3萬名員工將獲得加薪,是預算中最大的投資,根據市府和30多個工會的備忘錄,工會員工的新合約將包括未來三年至少加薪13%。

布里德之前推出的措施有效,吸引更多人申請政府工,亦更多人獲聘,空缺率從11.6%降至8.4%。

預算維持超過8.6億美元的儲備金,減少非關鍵開支,和利用替代收入來源來彌補赤字,持續改善招聘和合同管理,擴大主計官來年監察非牟利組織合約的範圍。

