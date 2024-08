【國際新聞】美國和德國承認換囚是艱難決定

【有線新聞】

美國總統拜登特別感謝盟友德國促成今次換囚協議,華府和德國都承認是艱難決定,但認為爭取釋放無辜公民更重要。

這次換囚牽涉美國、德國、俄羅斯、白俄羅斯等七國,是自冷戰以來最大規模,當中最觸目的是俄羅斯釋放《華爾街日報》記者格爾什科維奇及美國前海軍陸戰隊成員惠蘭。

拜登將換囚行動歸功於華府和盟友之間的信任,亦多次點名感謝德國總理朔爾茨作出艱難讓步,不過德國亦獲白俄羅斯特赦因恐怖主義被判死刑的德國公民克里格。

白宮國家安全顧問沙利文形容華府作出換囚決定亦非容易,若沒有拜登與其他國家協調,相信未必能成事:「遣返已被定罪的罪犯,換取無辜美國人獲釋是很困難,然而有時要抉擇這樣做,還是讓那人在敵國監獄度過餘生。」

沙利文亦透露,已故俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼原本亦在換囚名單之中,但今年2月不幸離世。白宮首次升起寫上「人質和被錯誤扣押的人」旗幟,承諾會繼續爭取其他美國人獲釋。

8名獲釋俄羅斯人中,包括前聯邦安全局上校克拉西科夫,他是莫斯科的關鍵籌碼,俄羅斯總統普京曾表明會不惜一切營救克拉西科夫,分析指今次換囚行動被視為普京的勝仗。

朔爾茨承認釋放克拉西科夫是艱難決定,但亦認為保護德國公民及與美國團結非常重要。

