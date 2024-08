【灣區新聞】聖荷西警方公布兩宗兇殺懸案照片 呼籲民眾提供線索（視頻）

【KTSF】

南灣聖荷西警方週四公布該市兩宗兇殺案懸案的監視錄影畫面截圖,呼籲民眾提供線索。

聖荷西市警局最近在社交媒體Facebook和Instagram啟用通緝專頁,公布嫌犯照片或是案件訊息,希望幫助兇殺組逮捕到危險的通緝罪犯。

週四警方公布兩起分別發生在2018年和2020年的兇殺案懸案線索,希望民眾能提供線索,首先是2018年12月5日凌晨約1點,警方接報稱有人遭到槍擊,前往位於East Virginia街夾南三街一帶,到場後發現一名成年男性中槍受傷,隨後當場宣告死亡,在逃嫌犯身分不明,警方相信監視錄影畫面裡面的兩名男子就是嫌犯。

另外在2020年11月20日傍晚5點多,警方接報有人中槍受傷,到場後發現一名成年男性坐在車內被人連開三槍,送院後死亡,警方相信開槍的嫌犯乘坐照片上的這輛車逃離現場。

聖荷西市警局表示,這個通緝專頁是警方持續承諾要解決懸案的一部份,局方已經增加了新的懸案簡介來收集更多線索,讓受害者家屬可以看到結案。

有線索的人士請致電聖荷西警方408-277-5283轉兇殺組。

