【全國新聞】參院共和黨人否決擴大兒童稅務優惠法案

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨人週四否決了一項法案,去擴大兒童稅務優惠,但就向商業提供一些稅務優惠。

國會參議院共和黨人週四以48票對44票阻擋一項兩黨妥協的法案,在投票的共和黨人中,有三票贊成,其餘就投反對票。

民主黨方面,除了桑德斯和Joe Manchin之外,其餘都是贊成票。

對於這個表決結果,參議院多數黨領袖舒默表示,這個不用想也知道,現時阻擋通過兒童稅務優惠的,就是參議院共和黨人,他認為美國家庭已經輸了,他也揚言,會再次提出審議這項法案。

投反對票的參議院共和黨人認為,這項法案的經費不足夠,而且條件不成熟,基本上是補貼,而不是稅務優惠,令他們無法投贊成票。

此外,他們也都指週四的表決沒意思,因為事前沒有充份諮詢共和黨人。

這項法案主張向多子女家庭提供大量的財政援助,之所以提出來,是因為俄亥俄州聯邦參議員兼共和黨副總統候選人萬斯,在幾年前的言論被人翻舊賬,並被民主黨人指為有貶低副總統賀錦麗之嫌。

當年萬斯形容賀錦麗是個「沒有孩子的愛貓女士」,涉嫌映射賀錦麗愛貓而不愛孩子,沒有資格領導國家,民主黨人於是提出這項兒童稅務優惠法案以示回應。

萬斯本人因為到訪亞利桑那州美墨邊界,所以並沒有投票,但他表示,給予兒童稅務優惠是好事,他贊成擴大這種優惠。

