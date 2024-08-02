【全國新聞】參院共和黨人否決擴大兒童稅務優惠法案

August 2, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨人週四否決了一項法案，去擴大兒童稅務優惠，但就向商業提供一些稅務優惠。

國會參議院共和黨人週四以48票對44票阻擋一項兩黨妥協的法案，在投票的共和黨人中，有三票贊成，其餘就投反對票。

民主黨方面，除了桑德斯和Joe Manchin之外，其餘都是贊成票。

對於這個表決結果，參議院多數黨領袖舒默表示，這個不用想也知道，現時阻擋通過兒童稅務優惠的，就是參議院共和黨人，他認為美國家庭已經輸了，他也揚言，會再次提出審議這項法案。

投反對票的參議院共和黨人認為，這項法案的經費不足夠，而且條件不成熟，基本上是補貼，而不是稅務優惠，令他們無法投贊成票。

此外，他們也都指週四的表決沒意思，因為事前沒有充份諮詢共和黨人。

這項法案主張向多子女家庭提供大量的財政援助，之所以提出來，是因為俄亥俄州聯邦參議員兼共和黨副總統候選人萬斯，在幾年前的言論被人翻舊賬，並被民主黨人指為有貶低副總統賀錦麗之嫌。

當年萬斯形容賀錦麗是個「沒有孩子的愛貓女士」，涉嫌映射賀錦麗愛貓而不愛孩子，沒有資格領導國家，民主黨人於是提出這項兒童稅務優惠法案以示回應。

萬斯本人因為到訪亞利桑那州美墨邊界，所以並沒有投票，但他表示，給予兒童稅務優惠是好事，他贊成擴大這種優惠。

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