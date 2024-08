【灣區新聞】奧克蘭市府公佈首個市中心具體規劃 包括建房和保護文化遺產

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市公佈首個市中心具體規劃(DOSP),旨在滿足市內不斷變化的需求,同時保護文化遺產,該計劃包括強調種族平等和加強公共安全,並增加近3萬個新的住宅,當中超過7千個屬可負擔房屋。

奧克蘭市中心具體規劃,於今年7月中旬獲市議會通過,旨在為奧克蘭市中心的未來設定路線圖,應對市內不斷發展的需求,同時保護當地的文化遺產。

當局將透過一系列的新政策、計劃和更新現有分區來實施DOSP,當中旨在實現幾個主要的目標,包括增加房屋和就業機會,計劃預計將新增29,100個新房屋單位,其中7,200多個屬可負擔單位,另外還包括振興奧克蘭企業,支持本地企業復興和經濟發展,並建立社區財富,特別是在受到種族差異影響的有色人種社區中。

此外還要加強公共安全和重新連接社區,將西奧克蘭與市中心重新連接起來,促進全市統一性,並修復對西奧克蘭的非洲裔社區的損害等。

為了實現其目標,DOSP將更新現有分區和總體規劃的修訂,同時將推出一個鼓勵開發商提供更多房屋和就業空間的分區獎勵計劃,以便增進社區利益,例如可負擔房屋和公共空間等。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。