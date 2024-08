【全國新聞】掩口費刑事案 上訴法官維持特朗普的封口令

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的掩口費刑事案,紐約的聯邦上訴法庭維持對特朗普的封口令,即是特朗普仍然不准對掩口費案作出任何評論。

紐約的聯邦中級上訴法庭一個五人合議庭,週四否決特朗普要求撤銷掩口費案的封口令,即是特朗普在掩口費案中,被定罪之後兩個月,他仍然不可以對掩口費案作任何批評。

特朗普要求撤銷封口令,提出的理由是,他在5月時被定罪,已經構成環境上的改變,所以應該撤銷這個封口限制。

不過上訴法庭的五人合議庭裁定,有需要延長對特朗普的部份封口令,直至特朗普接受判刑為止,因為案件仍未結束,而特朗普被定罪也不構成環境上的改變,明顯到足以令法庭可以撤銷封口令。

事件起因是檢控官關注到,特朗普有攻擊涉及案件的人,因此主審法官Juan Merchan在3月時對特朗普實施封口令,但特朗普否認做錯事。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。