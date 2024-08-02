【全國新聞】掩口費刑事案 上訴法官維持特朗普的封口令

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的掩口費刑事案，紐約的聯邦上訴法庭維持對特朗普的封口令，即是特朗普仍然不准對掩口費案作出任何評論。

紐約的聯邦中級上訴法庭一個五人合議庭，週四否決特朗普要求撤銷掩口費案的封口令，即是特朗普在掩口費案中，被定罪之後兩個月，他仍然不可以對掩口費案作任何批評。

特朗普要求撤銷封口令，提出的理由是，他在5月時被定罪，已經構成環境上的改變，所以應該撤銷這個封口限制。

不過上訴法庭的五人合議庭裁定，有需要延長對特朗普的部份封口令，直至特朗普接受判刑為止，因為案件仍未結束，而特朗普被定罪也不構成環境上的改變，明顯到足以令法庭可以撤銷封口令。

事件起因是檢控官關注到，特朗普有攻擊涉及案件的人，因此主審法官Juan Merchan在3月時對特朗普實施封口令，但特朗普否認做錯事。

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