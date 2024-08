【KTSF】

聖塔克拉拉縣高等法院週四宣布,華裔法官Cynthia Chen已經在週三宣誓就職,帶您去認識她。

新上任的聖塔克拉拉縣高等法院法官Cynthia Chen是律師出身,有法律倡議和公共服務背景,她曾在2018年到2022年,擔任監護權倡議中心的專職律師,並在2022年升任該中心主管律師(Supervising Attorney)。

她的法律背景完整,2017年至2018年在聖塔克拉拉縣少年撫養法院擔任訴訟監護人,2011年至2012年在波士頓少年法院擔任法律書記員,曾在2009年到2011年在加州懲教署擔任專職律師,2007年至2009年在南加州橙縣公辯律師辦公室擔任副公辯律師,也擁有聯邦司法經驗,曾於2007年在聯邦加州中區法院擔任過書記官。

