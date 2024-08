【美國大選】賀錦麗取得足夠民主黨代表票 篤定成為民主黨總統候選人

【KTSF 張擎鳳報導】

副總統賀錦麗已有足夠的民主黨代表票,篤定能夠成為民主黨的總統候選人。

民主黨主席週五宣布,賀錦麗在民主黨的網上點票活動中,得到大多數黨代表票,因此她可以成為民主黨總統候選人。

自拜登宣布退選,賀錦麗得到很多民主黨代表的支持,目前黨內沒有人出來同她競爭,她肯定會在今個月的民主黨全國代表大會獲得提名。

拜登交棒給她繼續競選,拜登的資源與支持者,也自然轉去協助她。

在7月份,賀錦麗的競選工程已經籌到3千1百萬元競選經費,比特朗普同期的多一倍。

與此同時,CNN引述消息人士說,賀錦麗的競選搭檔,將會從6名候選人中選出,他們是明尼蘇達州長Tim Walz、賓夕凡尼亞州長Josh Shapiro、亞利桑那參議員Mark Kelly、肯塔基州長Andy Beshear、伊利諾伊州長JB Pritzker,以及聯邦交通部長布提捷(Pete Buttigieg)。

下個星期,賀錦麗將會和她的競選搭檔到全國各地造勢,下星期二晚,第一個造勢集會將會在費城舉行。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。