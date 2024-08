【KTSF】

舊金山(三藩市)家庭財富管理博覽會將於週六舉行,為市民提供房屋業權、世代財富轉移,以及省稅機會等資訊。

由舊金山估值官辦公室舉辦的2024年家庭財富管理博覽會,將於8月3日上午10時至下午1時,在舊金山市立大學位於Frida Kahlo Way 55號的多用途大樓舉行。

活動包括資源展覽會,和一對一諮詢,估值官辦公室的員工,將回答關於房產稅等問題,主題演講包括估值申訴、房屋升級改造、省稅、19號提案和世代物業轉移要注意的事項,以及遺產規劃等等。

包括加州審計長辦公室、州保險局、舊金山規劃部門等政府機關和多個社區組織,都會派代表出席解答市民的查詢,博覽會免費入場,現場亦會提供翻譯服務。

