舊金山(三藩市)市長布里德的最新行政命令,指示市府人員向無家可歸者提供入住收容所或房屋的選擇之前,先提供無家者離開舊金山的巴士車票。

布里德的最新行政命令一改以往的做法,希望可以加強打擊露宿者和服藥過量的危機,尤其是近日聯邦最高法院的裁決,讓地方政府擁有更多權力向露宿者執法。

舊金山近期便加強執法,向無家可歸者開罰單,和拘捕那些拒絕搬到室內居住的人士。

布里德表示,先提供巴士車票,可以讓無家者在使用市府的服務之前,回到以往的支援網絡,和避免因為拒絕搬走而被捕。

其實這個車票計劃已經存在多年,不過在疫情期間使用人數大幅下跌,從外地來的無家者,由2019年佔總數的28%,升至現時的四成。

