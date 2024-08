【財經新聞】Chevron宣佈五年內將總部從San Ramon搬到休斯敦

【KTSF 朱慧琪報導】

石油巨頭Chevron週五宣佈,在五年內將總部從加州東灣San Ramon搬到德州休斯敦,原因未有說明。

Chevron表示,所有工作和設備,預計在未來五年內搬至休斯敦。

Chevron的董事長兼行政總裁Mark Wirth,以及副董事長Mark Nelson,將在2024年底之前搬遷至德州。

目前,Chevron在休斯敦地區約有7千名員工,在San Ramon及周邊約有2千名員工,Chevron在加州營運兩個煉油廠,其中一個煉油廠位於Richmond市。

Chevron目前在全加州向1800個加油站供油,因此負責加州業務的人員,將繼續留在San Ramon。

近幾年,Chevron在Richmond市遇到困難,Richmond市一項提案,如果在11月獲選民批准,將對Chevron在當地煉油廠處理的每桶原油徵收1美元費用,並將持續50年。

支持者表示,這將有助於解決煉油廠在Richmond市造成的污染。

