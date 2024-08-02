【財經新聞】Chevron宣佈五年內將總部從San Ramon搬到休斯敦

【KTSF 朱慧琪報導】

石油巨頭Chevron週五宣佈，在五年內將總部從加州東灣San Ramon搬到德州休斯敦，原因未有說明。

Chevron表示，所有工作和設備，預計在未來五年內搬至休斯敦。

Chevron的董事長兼行政總裁Mark Wirth，以及副董事長Mark Nelson，將在2024年底之前搬遷至德州。

目前，Chevron在休斯敦地區約有7千名員工，在San Ramon及周邊約有2千名員工，Chevron在加州營運兩個煉油廠，其中一個煉油廠位於Richmond市。

Chevron目前在全加州向1800個加油站供油，因此負責加州業務的人員，將繼續留在San Ramon。

近幾年，Chevron在Richmond市遇到困難，Richmond市一項提案，如果在11月獲選民批准，將對Chevron在當地煉油廠處理的每桶原油徵收1美元費用，並將持續50年。

支持者表示，這將有助於解決煉油廠在Richmond市造成的污染。

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