游泳項目,有兩個奧運紀錄誕生。

男子200米個人混合泳,法國的馬贊特游出1分54秒06,打破菲比斯2008年造出的奧運紀錄,距離世界紀錄亦只差0.06秒。在總統馬克龍見證下贏得個人今屆第4金。 英國的史葛得第2,中國的汪順第3。

女子200米背泳,澳洲的姬莉麥基安以2分03秒73奪金,把奧運紀錄推前0.33秒。

