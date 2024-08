【加州新聞】加大公布2024錄取結果 代表性不足的族裔學生人數增加（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

加州大學系統(UC)週三公布2024學年錄取結果,加州居民、代表性不足的族裔,以及社區學院轉學生的人數都有所增加。

今年加州大學系統創紀錄的錄取166,706名新生,包括137,200名一年級學生,29,506名轉學生,其中戶籍在加州的新生高達93,920,比去年增加4.3%,創下了加州一年級新生入學人數的歷史新高。

加州大學總校長Michael Drake表示,這些招生數字表明了,UC系統致力於擴大機會和入學機會,特別是對於向來代表性不足的群體,這些群體在一年級學生中所佔比例是有史以來最高的,有45.4%。

在族裔比例方面,拉美裔學生是人數最多的群體,為38.6%,非洲裔5.9%,白人和亞裔學生的錄取比例略有下降,白人學生18.3%,亞裔學生33.2%。

被錄取的加州一年級學生中,家庭中第一個上大學的比例,從去年的42.5%增加到43.1%,聯邦學生援助免費申請FAFSA,家庭收入低的學生比例有40.7%,加州一半以上的本科生可以不用繳學費。

受疫情影響,加州社區學院學生的申請量大幅增加,錄取26,430名學生,比去年增加了7.8%。

這次招生週期是自2023年6月,聯邦最高法院否決了『平權行動Affirmative Action』以來首次招生,但加州大學長期以來一直在使用加州209號平權法,全面的招生審查流程,第一年的學生保留率仍然很高,有92%繼續升到二年級。

此外,在疫情初期2020年上任的UC總校長Michael Drake,週三宣布將在學年結束後辭職,校董會將會開始物色新的人選。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。