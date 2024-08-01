【加州新聞】加大公布2024錄取結果 代表性不足的族裔學生人數增加（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】
加州大學系統（UC）週三公布2024學年錄取結果，加州居民、代表性不足的族裔，以及社區學院轉學生的人數都有所增加。
今年加州大學系統創紀錄的錄取166,706名新生，包括137,200名一年級學生，29,506名轉學生，其中戶籍在加州的新生高達93,920，比去年增加4.3%，創下了加州一年級新生入學人數的歷史新高。
加州大學總校長Michael Drake表示，這些招生數字表明了，UC系統致力於擴大機會和入學機會，特別是對於向來代表性不足的群體，這些群體在一年級學生中所佔比例是有史以來最高的，有45.4%。
在族裔比例方面，拉美裔學生是人數最多的群體，為38.6%，非洲裔5.9%，白人和亞裔學生的錄取比例略有下降，白人學生18.3%，亞裔學生33.2%。
被錄取的加州一年級學生中，家庭中第一個上大學的比例，從去年的42.5%增加到43.1%，聯邦學生援助免費申請FAFSA，家庭收入低的學生比例有40.7%，加州一半以上的本科生可以不用繳學費。
受疫情影響，加州社區學院學生的申請量大幅增加，錄取26,430名學生，比去年增加了7.8%。
這次招生週期是自2023年6月，聯邦最高法院否決了『平權行動Affirmative Action』以來首次招生，但加州大學長期以來一直在使用加州209號平權法，全面的招生審查流程，第一年的學生保留率仍然很高，有92%繼續升到二年級。
此外，在疫情初期2020年上任的UC總校長Michael Drake，週三宣布將在學年結束後辭職，校董會將會開始物色新的人選。
(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment