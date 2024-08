【加州新聞】加州夏季COVID感染個案每週上升

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州的COVID感染個案持續增加,加州衛生部的數據顯示,夏季時COVID感染個案每個星期都上升,7月22號的COVID感染率是13.8%,比之前幾年的同期數據高,除了2022年7月份,當時錄得的感染率是16%。

但今年記錄到的COVID感染率,可能沒兩年前那麼準確,因為當時加州衛生部會追蹤多項與COVID相關的數據,但現在已經不會追蹤COVID感染個案或住院案例等數據,雖然還是會記錄COVID死亡個案,但這個數據不會即時上報。

根據廢水採樣和COVID感染個案的數據,加州和灣區的COVID感染率自6月以來出現激增,不過COVID的致命率就下降了。

根據Mercury News的報導,衛生專家近來發現,感染了COVID的人當中,很多會入院是因為其他原因,而不是因為COVID症狀,現在流行的COVID病毒株,對人類的威脅已經沒有那麼大。

