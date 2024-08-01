【加州新聞】加州夏季COVID感染個案每週上升

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州的COVID感染個案持續增加，加州衛生部的數據顯示，夏季時COVID感染個案每個星期都上升，7月22號的COVID感染率是13.8%，比之前幾年的同期數據高，除了2022年7月份，當時錄得的感染率是16%。

但今年記錄到的COVID感染率，可能沒兩年前那麼準確，因為當時加州衛生部會追蹤多項與COVID相關的數據，但現在已經不會追蹤COVID感染個案或住院案例等數據，雖然還是會記錄COVID死亡個案，但這個數據不會即時上報。

根據廢水採樣和COVID感染個案的數據，加州和灣區的COVID感染率自6月以來出現激增，不過COVID的致命率就下降了。

根據Mercury News的報導，衛生專家近來發現，感染了COVID的人當中，很多會入院是因為其他原因，而不是因為COVID症狀，現在流行的COVID病毒株，對人類的威脅已經沒有那麼大。

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