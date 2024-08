【有線新聞】

美國國防部稱被控策劃911恐怖襲擊的三名疑犯,已同意認罪協議。

案件主謀穆罕默德與另外兩名同謀自2003年起,一直囚禁在古巴關塔那摩灣的美國海軍基地,但沒有接受審判。國防部官員指三人已同意認罪,可能以終生監禁換取撤銷死刑,但沒有公開協議條款。

《紐約時報》報道,三人最快下周上庭答辯,報道指包括穆罕默德在內五名在關塔那摩灣的疑犯,曾在去年9月尋求不被單獨囚禁,並可獲創傷治療,但被總統拜登政府拒絕。

