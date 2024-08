【美國大選】特朗普答問大會上質疑賀錦麗種族根源

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普出席全國非洲裔新聞工作者協會在芝加哥舉行的答問大會時,質疑副總統賀錦麗的種族根源,這場答問大會很快演變為主持人與特朗普的激烈舌戰。

大會主持人問特朗普是否同意賀錦麗成為現時民主黨唯一參選總統的人,就是因為賀錦麗是非洲裔,特朗普就回答說,他長期以來間接地知道,賀錦麗一直都是印度裔,他根本不知道賀錦麗是非洲裔,直至幾年前,賀錦麗突然間變了非洲裔。

特朗普又說,無論賀錦麗是印度裔抑或非洲裔,他都會給予尊重,只不過賀錦麗一直以來是印度裔,但突然間變為黑人。

特朗普說:「賀錦麗一直以來是印度裔,她也自稱是印度裔,我不知道她是非洲裔,直至幾年前她突然變為非洲裔,現時她希望自己是非洲裔,所以我不知道,她是印度裔抑或非洲裔?」

主持人Rachel Scott說:「她經常自認是非洲裔女人,她上歷史名校非洲裔大學。」

特朗普說:「我尊重兩者,但她很明顯不是這樣,因為她一直以來是印度裔,然後突然間變了非洲裔。」

此外,特朗普又抨擊主持人所屬的ABC新聞網絡專門提供假新聞,他認為ABC新聞不應該主辦總統參選人辯論會,特朗普也指出,非法入境的無證客正在搶走非洲裔的工作。

