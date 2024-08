【美國大選】賀錦麗料未來幾天公布競選拍檔 下週到搖擺州份造勢

【KTSF 張麗月報導】

賀錦麗將於未來幾天宣布她的競選拍檔,然後在下星期前往關鍵的搖擺州份一起造勢,各界密切關注她會揀誰做副手。

消息透露,賀錦麗已經與部份副手熱門人選展開初步對話,賀錦麗也與部份親信顧問商談關於誰會是日後在白宮最強的管治拍檔。

根據安排,賀錦麗將於下星期與副手人選到關鍵的搖擺州份,展開巡迴造勢活動,即是說在下星期一之前,賀錦麗就要公佈競選拍檔人選。

消息指出,入圍的人選有五位,分別是賓夕凡尼亞州州長、51歲猶太裔的Josh Shapiro,由於賓夕凡尼亞是民主黨志在必得的州份,Shapiro可以幫到勝算的機會。

在以哈戰爭中,Shapiro大力支持以色列,並批評大學校園內學生的反以色列示威活動。

另一位熱門人選,就是前海軍戰機機師兼做過太空人的阿里桑那州聯邦參議員Mark Kelly,由於他來自邊境城市,可以有助解決美墨邊界無證客的問題。

此外,肯塔基州州長Andy Beshear、明尼蘇達州州長Tim Walz,以及聯邦運輸部長布提捷都是熱門人選。

