加州司法部長Rob Bonta宣佈,在南加州聖地牙哥動漫節期間,展開為期三日的臥底行動,搗破一宗性交易的人口販賣案,逮捕了14人,並救出10人,當中有一名16歲少女。

加州司法部長辦公室宣佈,聖地牙哥打擊人口走私小組,於7月25日展開為期三日的臥底行動,探員的行動包括假扮成嫖客,及發佈一些招攬性交易的廣告等,以尋找罪犯和潛在的受害者。

他們於動漫節中救出被迫賣淫的人,以及找出潛在的嫖客。

Bonta抨擊,性販賣者利用動漫節等大型活動,剝削受害者以謀取利潤,他指這些罪案不能夠容忍。

當局在這次執法行動中成功逮捕了14人,並救出10名人口販賣的受害者,當中包括一名16歲少女。

在聖地牙哥會議中心舉行的國際動漫展,每年都會吸引超過10萬人參加。

