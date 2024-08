【KTSF 陳爍嘉報導】

加州快餐工人工會敦促加州再次提高快餐員工的最低工資。

上個月加州快餐工人工會寫信給加州快餐委員會,要求從2025年開始,將快餐工人的時薪提高到20.70元,並在2026年提高到時薪21.40元,以每年3.5%的漲薪幅度,幫助工人應對通貨膨脹。

加州快餐工人工會是根據去年州長紐森簽署的法案而成立,該法案還為加州快餐員工帶來了有史以來最大的工資上調之一,將大型連鎖快餐店的員工,最低時薪從16.21元提高到20元,法案在4月份生效。

但幾名工會成員表示,為了應對薪資上漲,餐廳已經縮短了營業時間,幾乎抵消了薪資上漲的進賬。

另外,有加州餐廳協會的成員要求委員會給餐廳時間,來適應4月份的工資上漲,然後再採取更多行動。

