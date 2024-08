【KTSF 朱慧琪報導】

7月中旬,舊金山(三藩市)田德隆區有警員在偵查搶劫案期間擊斃持槍疑犯,警方週三向公眾交代事件詳情,以及公開涉案警員的隨身攝影機片段,視頻部份畫面可能會令觀眾不安,敬請留意。

舊金山警方週三向公眾證實,案中被擊斃的男子是28歲的Alexander Antonio Lopez。

案情指,7月21日晚11時56分,舊金山警方接報,一名說西班牙語的受害人指,一名持槍男子在聯合國廣場附近偷走了他的電動滑板車,警方隨後到達田德隆區Willow街夾Van Ness大道偵查案件。

在片段見到,當警方到達現場時,有一名持槍的男子在現場,警方後來試圖接近該名男子,該名男子轉身向警官開槍,之後一名警員向他開了三槍擊中他,男子被送往醫院隨後證實死亡。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。