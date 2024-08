【有線新聞】

巴黎奧運體操女子個人全能決賽,美國的拜爾絲奪得個人第9面奧運金牌。

拜爾絲展示驚人的爆發力,難度達6.4的「尤爾琴科屈體兩周」,跳馬取得15.766分。高低槓表現少少失色,這下失手,屈了膝頭。

體壇巨星雲集,施丹、柏加還有史提芬居里,光芒蓋不過6屆世錦賽冠軍拜爾絲。其餘時間超班演出,女子全能四個項目,三項都是最高分,平衡木14.566分。因為心理健康問題,上屆團體賽中途退出,擺脫「心魔」,笑著表演。

自由體操壓軸登場,宣告「體操皇后」強勢回歸,完美演出連對手都為她鼓掌,拜爾絲取得15.066分,總分59.131,以超過1.1分優勢奪標。

國際奧委會會長巴赫頒獎,繼女子團體賽,拜爾絲再站上最高一級,奪得個人第9面奧運金牌。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。