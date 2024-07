【全國新聞】特勤局署理局長承認特朗普遭暗殺事件保安出現缺失（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦調查局副局長與特勤局署理局長,週二就特朗普槍擊案向國會參議院作證,分別透露對一個社交媒體賬戶的最新調查,及指出當日的保安工作在多個層面都出現缺失。

針對特朗普7月13日在賓夕凡尼亞州造勢時遭槍擊的事,特勤局署理局長Ronald Rowe Jr.週二在參議院作證時表示,槍手當天開槍身處的屋頂,無可爭辯是欠缺應有的保安。

他認為,當地的執法人員在槍擊發生之前,並沒有發放緊急資訊,以及沒有充份保護現場,是嚴重失誤的做法。

他又說,他最近巡視過槍擊案現場,就他所見令人覺得羞愧,他承諾必須要向某些人問責。

有議員質問,當執法當局調查可疑人物時,究竟對特朗普採取甚麽保護措施,以及為何當局不索性叫特朗普離開講台,這位特勤局署理局長就表示,特勤局當時只是知道有一個可疑人物,而槍手也不是唯一受當局監視的人,槍擊案的的動機仍有待調查,他重申最重要是防止類似事件再發生。

另外有消息指,執法人員在特朗普發言前90分鐘就發現槍手,比之前所知道的早30分鐘。

週二向參議院作證的還有FBI副局長Paul Abbate,他透露發現一個社交媒體賬號,可能同槍手有關,當中在2019年到2020年期間,有超過700條評論留言,涉及反猶太主義及反移民主題,並伴有政治暴力傾向,屬於極端性質,但有輿論認為,這些評論仍不能解釋案件的動機。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。