【灣區新聞】舊金山市參事麥德誠提出「Cash Not Drugs」戒毒計劃

【KTSF 張麗月報導】

為了紓緩舊金山(三藩市)的毒品危機,有市參事提出一個名為「Cash Not Drugs」(要現金,不要毒品)幫助人戒毒的計劃,符合條件的人士,每週可獲得最多100元的額外獎賞。

女市參事麥德誠(Matt Dorsey)宣布這項立法行動時表示,符合條件申請「Cash Not Drugs」戒毒計劃的人士,是正在接受CAAP公共援助的人,他們是市內無受撫養子女的低收入居民,包括無法工作人士、移民和難民,如果他們接受毒品檢測呈陰性,就有資格領取每週最多100元的額外獎賞。

Matt Dorsey又說,舊金山選民在3月時投票通過的F提案,有助於推動這個「Cash Not Drugs」的立法,F提案是要求單身、非耆英的成年人,無受撫養子女的人士,必須接受毒品檢測、評估和治療,才可以領取CAAP援助福利。

根據統計,在2022-23財政年度,約有5,700人每個月領取CAAP福利,主要是現金援助和就業服務,其中3分之1人有濫藥問題,必須接受進一步治療。

