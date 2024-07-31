【灣區新聞】舊金山市參事麥德誠提出「Cash Not Drugs」戒毒計劃

【KTSF 張麗月報導】

為了紓緩舊金山（三藩市）的毒品危機，有市參事提出一個名為「Cash Not Drugs」（要現金，不要毒品）幫助人戒毒的計劃，符合條件的人士，每週可獲得最多100元的額外獎賞。

女市參事麥德誠（Matt Dorsey）宣布這項立法行動時表示，符合條件申請「Cash Not Drugs」戒毒計劃的人士，是正在接受CAAP公共援助的人，他們是市內無受撫養子女的低收入居民，包括無法工作人士、移民和難民，如果他們接受毒品檢測呈陰性，就有資格領取每週最多100元的額外獎賞。

Matt Dorsey又說，舊金山選民在3月時投票通過的F提案，有助於推動這個「Cash Not Drugs」的立法，F提案是要求單身、非耆英的成年人，無受撫養子女的人士，必須接受毒品檢測、評估和治療，才可以領取CAAP援助福利。

根據統計，在2022-23財政年度，約有5,700人每個月領取CAAP福利，主要是現金援助和就業服務，其中3分之1人有濫藥問題，必須接受進一步治療。

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