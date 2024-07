【灣區新聞】San Mateo警方逮捕三男女 涉嫌在Target偷取上千元貨品

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo警方逮捕了三名男女,他們涉嫌從Target百貨公司偷取價值上千元的家庭用品。

警方表示,過去星期天的下午3點47分,接到San Mateo的Target百貨公司的報告,一起偷竊正在進行中。

Target職員目睹一名男子和一名女子把一些貨品放進一個行李箱中,然後沒有付款,從一個火警逃生門離開。

警方到場後發現,停車場中的一輛車子,可能和兩名涉案人士有關,車上有一名女子,警方在車上找到價值808元從這間Target取得的貨品。

警方也還發現,車中有從Colma市的另外一間Target百貨公司價值280元的貨品。

警方以涉嫌進行有組織性的偷竊活動,逮捕了這三名涉案人士,並在一名男子身上找到冰毒,這名男子也面對擁有毒品的控罪。

被逮捕的是32歲的Andrea Appleton、45歲的John Gough,和39歲的Kayla Kunze,這三人都是舊金山居民。

