【KTSF 陳爍嘉報導】

中國駐美國大使謝峰指責美國在選舉年,將中國視為最主要的競爭對手,進行打壓遏制。

謝峰以是視頻方式,在舊金山灣區紀念中美建交45周年研討會上發表講話,指責美國將中國視為最主要的競爭對手,進行打壓遏制。

謝鋒說:「敵對關係對雙方都有害,夥伴關係對大家有利,這些年的風風雨雨,根本原因是美方把,中國當作主要競爭對手,有些人甚至將中國渲染為「事關生死存亡的威脅」,把中國當作假想敵,可能會將美國的戰略資源輸送到錯誤的地方,中國無意挑戰或取代美國的規劃,美國也不應試圖遏制中國,中國無意干涉美國大選和內政,美國也應停止干涉中國內政、在大選年打中國牌。」

謝鋒表示,如果中美兩國可以將對方視為夥伴,中美關係就會逐步好起來。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。