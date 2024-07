【灣區新聞】舊金山Balboa Park發生持槍入屋劫案 匪徒受害人都是亞裔（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Balboa Park發生持槍入屋搶劫案,警方資料顯示,幾個匪徒和受害人都是亞裔。

搶劫案現場位於Cayuga Ave. 1200號地段,在Balboa高中附近,警方表示,星期日晚上10點半左右,三個匪徒闖進屋裡面,用槍指嚇裡面的人。

警方透露,當時屋裡面有9個人,包括7個男人和兩個女人,匪徒搶走受害人的手機、電子產品和現金,然後逃走,受害人沒有受傷。

本台訪問了一名住在這區的居民對於治安的看法。

林女士說:「住在這裡30年,一向治安很好,但最近幾年有許多爆竊,偷車,很多這樣的罪案發生,我不知警方怎樣看,但我覺得他們沒有做到什麼,希望有關機構留意些。」

警方消息透露,案發現場只有兩名受害人,報稱居住在這裡,而案發時屋裡面有9個人,都是成年人,匪徒是三名亞裔男子,他們仍然在逃。

