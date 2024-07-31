【灣區新聞】舊金山Balboa Park發生持槍入屋劫案 匪徒受害人都是亞裔（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Balboa Park發生持槍入屋搶劫案，警方資料顯示，幾個匪徒和受害人都是亞裔。

搶劫案現場位於Cayuga Ave. 1200號地段，在Balboa高中附近，警方表示，星期日晚上10點半左右，三個匪徒闖進屋裡面，用槍指嚇裡面的人。

警方透露，當時屋裡面有9個人，包括7個男人和兩個女人，匪徒搶走受害人的手機、電子產品和現金，然後逃走，受害人沒有受傷。

本台訪問了一名住在這區的居民對於治安的看法。

林女士說：「住在這裡30年，一向治安很好，但最近幾年有許多爆竊，偷車，很多這樣的罪案發生，我不知警方怎樣看，但我覺得他們沒有做到什麼，希望有關機構留意些。」

警方消息透露，案發現場只有兩名受害人，報稱居住在這裡，而案發時屋裡面有9個人，都是成年人，匪徒是三名亞裔男子，他們仍然在逃。

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