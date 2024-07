【KTSF】

連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)的銷售額下降,面對咖啡的價格上漲,消費者轉向了更經濟的選擇。

星巴克的報告說,在北美開業了至少一年的星巴克門市,銷售額下降了2%,而實際的跌幅可能更高,因為上個季度的總交易量下降了六個百分點。

一些分析師表示,星巴克咖啡的價格正是問題所在,因為星巴克漲價,越來越多的消費者便選擇在家煮咖啡,或在轉向更便宜的咖啡廳購買咖啡。

