【有線新聞】

美國民主黨全國大會將於周四起一連五天投票,正式推選副總統賀錦麗為民主黨總統候選人。

美國傳媒引述消息,賀錦麗將與副手在費城展開首場競選活動,四天內在底特律和拉斯維加斯等七個搖擺州城市拉票。報道指賀錦麗選擇在費城造勢,意味賓夕法尼亞州州長夏皮羅最有可能是其副手人選,不過賀錦麗指仍未作最後決定。

知情人士透露,賀錦麗未來數天會與潛在副手人選會面,包括運輸部長布蒂吉格、亞利桑那州聯邦參議員凱利等。

最新民調顯示,賀錦麗在密歇根、亞利桑那等多個搖擺州的支持度領先共和黨前總統特朗普。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。