國稅局(IRS)的免費網上直接報稅服務,現已伸展至賓夕凡尼亞州。

賓夕凡尼亞州州長Josh Shapiro,連同聯邦財政部長耶倫共同宣布,賓州加入國稅局的Direct File,免費直接報稅服務,以確保賓州人可以在明年免費申報聯邦和州府的報稅。

國稅局的直接報稅試驗計劃,今年初已經在12個州推行,證實是成功,有14萬名納稅人申領了超過9千萬元退稅。

由於這項報稅服務是免費,估計可以為納稅人節省560萬元費用。

