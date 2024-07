【財經新聞】數據指全美逾200城市起步房超過100萬元

【KTSF】

CNN做的調查顯示,大部的住宅租戶表示,買房的希望渺茫,而根據房地產網站Zillow數據,在全美超過200個城市,平均起步房starter home,價格已經超過100萬元,原因是什麼呢?

地產網站Zillow高級經濟分析師Orphe Divounguy說:「我們全國都面臨負擔能力危機。」

數據令人吃驚,在美國的237個城市裡,根據Zillow,要購買起步房,房價至少要100萬元,而這些房子,只是市值最低三分之一。

Divounguy說:「這類住宅,應該是租戶試圖踏上業主階梯的最低一級時,可以容易買到的房屋。」

而價格超過100萬元的起步房,其中近一半的117個城市都在加州。

Divounguy說:「這些樓盤市場靠近就業集中的海岸大城市,靠近海洋、湖泊和山脈,對吧?這些市場往往會吸引很多人。」

Zillow的經濟分析師表示,供求關係是價格飆升的重要原因。

當房貸利率在2022年翻倍時,對小型房屋的需求競爭加劇,推動了價格上揚。

但經濟分析師指出,對首次置業的人來說,可能有好消息,即更多的房屋待售,價格下調增加,潛在的利率下調,以及買家有更多時間權衡選擇,因為房屋在市場上的停留時間更長,他的建議是與房地產經紀人溝通。

Divounguy說:「僱用一名經紀人,找到適合你預算的本地房屋,這真的是現時應對買樓過程的最佳方式。」

