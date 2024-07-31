【財經新聞】數據指全美逾200城市起步房超過100萬元

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CNN做的調查顯示，大部的住宅租戶表示，買房的希望渺茫，而根據房地產網站Zillow數據，在全美超過200個城市，平均起步房starter home，價格已經超過100萬元，原因是什麼呢？

地產網站Zillow高級經濟分析師Orphe Divounguy說：「我們全國都面臨負擔能力危機。」

數據令人吃驚，在美國的237個城市裡，根據Zillow，要購買起步房，房價至少要100萬元，而這些房子，只是市值最低三分之一。

Divounguy說：「這類住宅，應該是租戶試圖踏上業主階梯的最低一級時，可以容易買到的房屋。」

而價格超過100萬元的起步房，其中近一半的117個城市都在加州。

Divounguy說：「這些樓盤市場靠近就業集中的海岸大城市，靠近海洋、湖泊和山脈，對吧？這些市場往往會吸引很多人。」

Zillow的經濟分析師表示，供求關係是價格飆升的重要原因。

當房貸利率在2022年翻倍時，對小型房屋的需求競爭加劇，推動了價格上揚。

但經濟分析師指出，對首次置業的人來說，可能有好消息，即更多的房屋待售，價格下調增加，潛在的利率下調，以及買家有更多時間權衡選擇，因為房屋在市場上的停留時間更長，他的建議是與房地產經紀人溝通。

Divounguy說：「僱用一名經紀人，找到適合你預算的本地房屋，這真的是現時應對買樓過程的最佳方式。」

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