警方正在調查週一早上在加州大學柏克萊分校發生的涉嫌搶劫案。

警方在上午7時10分左右接報,位於College Avenue 2400號路段發生強行搶劫,匪徒從背後接近事主,並搶走了他的手袋。

事主曾嘗試保住手袋,最後仍被匪徒搶走,匪徒在Haste Street乘坐一輛白色四門車向西逃逸。

任何案件相關資料請聯繫伯克萊警方,電話: (510) 981-5900。

