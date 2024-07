【全國新聞】拜登提出改革聯邦最高法院 分析普遍認為難實現

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登建議聯邦最高法院作出重大改革,當中包括限制大法官的任期,並修改憲法去限制給予總統享有刑事檢控的豁免權,分析普遍認為拜登的提議難以實現。

拜登建議重新設定系統,要重大改革聯邦最高法院,當中包括規定大法官的任期最長為18年,現時大法官的任期是終身制。

另外,拜登也建議最高法院執行道德行為準則,最高法院最近已經正式首次奉行道德行為規則,但沒有一個執行機制,因為如果落實執行,可能會引發一些棘手的法律問題,例如誰可以執行有關規例。

至於拜登建議修改憲法去限制、甚至推翻最高法院的裁決,撤銷給予總統享有免受刑事檢控的豁免權,有分析指出,在現今分化的國會,要兩黨同意修訂憲法,幾乎沒有可能取得普通多數贊成票,更何況修憲程序有極高的要求,因為憲法修訂案,必須得到參眾兩院3分之2票數贊成,還必須得到全國4分之3的州議會確認才可過關。

比如共和黨籍的國會眾議長約翰遜,已經表明會一定會封殺拜登這項修憲案。

拜登以前曾經擔任國會參議院司法委員會主席,長期都抗拒改革聯邦最高法院,因此他今次的建議可以說是政策上的重大改變。

