【全國新聞】拜登提出改革聯邦最高法院 分析普遍認為難實現

July 31, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Unsplash)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登建議聯邦最高法院作出重大改革，當中包括限制大法官的任期，並修改憲法去限制給予總統享有刑事檢控的豁免權，分析普遍認為拜登的提議難以實現。

拜登建議重新設定系統，要重大改革聯邦最高法院，當中包括規定大法官的任期最長為18年，現時大法官的任期是終身制。

另外，拜登也建議最高法院執行道德行為準則，最高法院最近已經正式首次奉行道德行為規則，但沒有一個執行機制，因為如果落實執行，可能會引發一些棘手的法律問題，例如誰可以執行有關規例。

至於拜登建議修改憲法去限制、甚至推翻最高法院的裁決，撤銷給予總統享有免受刑事檢控的豁免權，有分析指出，在現今分化的國會，要兩黨同意修訂憲法，幾乎沒有可能取得普通多數贊成票，更何況修憲程序有極高的要求，因為憲法修訂案，必須得到參眾兩院3分之2票數贊成，還必須得到全國4分之3的州議會確認才可過關。

比如共和黨籍的國會眾議長約翰遜，已經表明會一定會封殺拜登這項修憲案。

拜登以前曾經擔任國會參議院司法委員會主席，長期都抗拒改革聯邦最高法院，因此他今次的建議可以說是政策上的重大改變。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*