【灣區新聞】非牟利機構SF SAFE前行政總監Kyra Worthy涉挪用公款被捕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)有幾十年歷史,專門推廣防止罪案教育的非牟利機構SF SAFE,今年1月倒閉,舊金山地檢處週二拘捕並控告SF SAFE前行政總監Kyra Worthy,她涉嫌在任期間挪用及濫用公款,總金額超過70萬元。

舊金山地檢處指,SF SAFE的前行政總監Kyra Worthy面臨34項涉及挪用公款等的重罪指控,當中包括向市府部門提交虛假的報銷帳單,以及侵吞多名員工的薪酬,沒有為他們繳交預扣稅。

SF SAFE是一個與舊金山警局合作的非牟利機構,而地檢處這次是應舊金山警局的要求對Worthy進行調查,地檢處在調查行動中,共執行25次搜查令,審閱上萬份文件及商業紀錄,並向逾20多名證人問話。

49歲的Worthy是東灣Richmond居民,Worthy面臨的重罪指控,除了涉嫌盜用公款和提交假帳單作報銷用途外,她也被指從SF SAFE盜取款項,盜取僱員的工資,沒有繳交僱員的預扣稅,並在銀行戶口結餘不足下簽發支票,企圖欺詐銀行。

根據地檢處公開的起訴書,Worthy被控的兩項挪用公款指控,源於Worthy根據一份合約,從市府的就業及工作發展辦公室(OEWD)取得超過50萬元撥款,但卻沒有向簽訂合約的組織Bay Area Community Resources(BACR)和Calle 24 Latino District(Calle 24)發放款項,Worthy也被指在這宗事故中,向OEWD提交假帳單報銷費用。

另外,起訴書也指控Worthy非法盜用SF SAFE的款項,金額超過10萬元,同時被控在2023年9月和2024年1月期間,盜取SF SAFE僱員的工資,同時在明知故犯下,蓄意在SF SAFE銀行戶口結餘不足下簽發支票,企圖進行欺詐。

起訴書指,Worthy在2018年初受聘時,SF SAFE有30萬元現金儲備,雖然在之後5年,SF SAFE不斷從市府和私營機構獲得撥款,但基於Worthy的違法行為,導致這個已成立48年的非牟利機構,在2024年1月停止運作,而且沒有剩下任何資產。

Worthy也被指在2018年,以SF SAFE的銀行本票向業主付款,總額達8千元,她對會計師報稱這筆款項是用於「社區活動」和華埠之夜的開支。

另外在2019和2020年,Worthy被指動用SF SAFE逾9萬元款項,支付她父母在北卡羅萊納州的看護費用,她訛稱看護提供的服務與其工作有關,並把費用以社區活動和第十選區一項安全項目的名義報銷。

起訴書指,Worthy在2023年9月至2024年1月期間,停止為27名僱員預扣稅款和繳付工資稅,在這段期間,僱員仍持續領取薪資,但不知道SF SAFE並沒有為他們預扣州和聯邦稅,Worthy涉嫌盜取的工資款項約8萬元。

而在SF SAFE現金儲備遞減,以及她停止為僱員繳交預扣稅的情況下, Worthy仍繼續揮霍SF SAFE的款項,包括用於派對、購買傢具、僱用室內設計師和旅遊等,例如在2022年和2023年間,她花費逾35萬元購買禮品,另外在2023年10月,她豪花9.8萬元舉行一項名為Candy Explosion的活動,當中花費2萬元於甜品和雪糕、1.5萬元租Taco餐車,以及7千元租用豪華流動廁所。

在調查期間,地檢處發現,Worthy被指盜竊的款項,是來自一筆SF SAFE的捐款,鑑於捐款者與地檢官謝安宜有工作關係,謝安宜為避嫌,決定不參與任何有關這宗案件的調查及檢控工作。

