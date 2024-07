【灣區新聞】奧克蘭市長盛桃宣佈市府出售奧克蘭體育館股份的協議

【KTSF 周正鈞報導】

奧克蘭(屋崙)市長盛桃週二上午宣佈市府出售奧克蘭體育館股份的協議,奧克蘭市府週一也確認,他們已經同意體育館的地皮,售與非裔美國人體育娛樂集團的合約條款,這筆1.05億美元的交易,有機會令嚴重的財政短缺的奧克蘭市避免削減預算,根據條款,開發商將在未來幾年內,分期向城市支付款項。

盛桃表示,這筆交易會分五期支付,預計將於2026年6月完成,這宗交易也令奧克蘭可以避免在未來幾年內,削減消防和警察服務等項目太約6300萬元的開銷。

不過這筆交易也存在一些疑點,奧克蘭警察協會發表聲明質疑,出售體育館是否能解決市長和市議會嚴重管理不善。

奧克蘭警察協會的聲明也表明,協會對居民、對企業和警員的安全深感擔憂,這宗交易另一個潛在的複雜因素,就是運動家球隊仍擁有體育館地皮的另一半。

非洲裔美國人體育和娛樂集團目前正在與運動家球隊洽購其餘的地皮,集團有計劃重新開發該地區,新增可負擔住屋。

