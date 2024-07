【財經新聞】調查指近一半房主待房貸利率大幅降低後才買房

【KTSF 張擎鳳報導】

金融服務公司Bankrate最近的一項研究發現,近一半的房主希望房貸款利率大幅降低之後,才去購買新房子。

購買房屋是美國夢的一部分,但最近的高通脹率達到23年新高,導致這個夢遥不可及。

Bankrate分析師Jeff Ostrowski說:「高房貸款利率和高房價,確實延遲了許多美國人的夢想,現在買房子真的很難,尤其是首次置業者。」

Bankrate最近對超過1千名現有業主進行調查,發現近一半的人表示,他們需要看到房貸款利率降至5%以下,才能放心地在今年購買新屋。

近4成的人表示,他們希望房貸利率低於4%。

但目前的房貸利率遠高於此,據房貸機構Freddie Mac稱,截至上個星期,30年固定房貸利率為6.78%。

Ostrowski說:「民眾的預期與房貸利率的,實際情況並不相符。」

高房貸利率可能會導致潛在買家望而卻步,根據全國房地產經紀人協會的數據,6月的房屋銷售下滑至5.4%,雖然銷量下降,但價格卻上漲,6月房屋售價中位數為426,900元,這是房屋售價連續第二個月達到歷史新高。

Ostrowski說:「所有在疫情期間購買房屋的房主,並不急於以7%的房貸利率再次買房屋,這確實凍結了房地產市場。」

好消息是,許多經濟學家預測,聯儲局將在9月降息,但Ostrowski表示,在聯儲局採取行動之前,房貸利率可能會先下跌。

