【財經新聞】調查指近一半房主待房貸利率大幅降低後才買房

【KTSF 張擎鳳報導】

金融服務公司Bankrate最近的一項研究發現，近一半的房主希望房貸款利率大幅降低之後，才去購買新房子。

購買房屋是美國夢的一部分，但最近的高通脹率達到23年新高，導致這個夢遥不可及。

Bankrate分析師Jeff Ostrowski說：「高房貸款利率和高房價，確實延遲了許多美國人的夢想，現在買房子真的很難，尤其是首次置業者。」

Bankrate最近對超過1千名現有業主進行調查，發現近一半的人表示，他們需要看到房貸款利率降至5%以下，才能放心地在今年購買新屋。

近4成的人表示，他們希望房貸利率低於4%。

但目前的房貸利率遠高於此，據房貸機構Freddie Mac稱，截至上個星期，30年固定房貸利率為6.78%。

Ostrowski說：「民眾的預期與房貸利率的，實際情況並不相符。」

高房貸利率可能會導致潛在買家望而卻步，根據全國房地產經紀人協會的數據，6月的房屋銷售下滑至5.4%，雖然銷量下降，但價格卻上漲，6月房屋售價中位數為426,900元，這是房屋售價連續第二個月達到歷史新高。

Ostrowski說：「所有在疫情期間購買房屋的房主，並不急於以7%的房貸利率再次買房屋，這確實凍結了房地產市場。」

好消息是，許多經濟學家預測，聯儲局將在9月降息，但Ostrowski表示，在聯儲局採取行動之前，房貸利率可能會先下跌。

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