【灣區新聞】台灣視障跑者洪國展挑戰舊金山馬拉松（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

一年一度的舊金山（三藩市）馬拉松上週日舉行台灣視障跑者洪國展，也特別來到灣區參加這項歷史悠久的長跑活動，並跟我們分享如何藉著跑馬拉松來推動運動外交的心路歷程。

批著青天白日滿地紅旗幟，負傷跑到終點，他是洪國展，台灣知名的視障跑者。

洪國展說：「我們之前也有特別去像貓空、陽明山去跑步，那它這裡的地形，就是比較屬於山路，可是我覺得他們路，我也覺得缺點，就是臺灣在跑步的路況，就是那個路的平整度比較好，他們的有點破碎，他們有些尤其郊區的時候，還蠻破碎的，有點像那種產業道路。」

之前就五度挑戰，包括立陶宛等國際馬拉松，這次洪國展特別來到歷史悠久舊金山長跑挑戰，然而賽前不到一個月，他在外用餐時卻因不慎摔落樓梯，導致腿部扭傷，也讓地形坡面崎嶇的舊金山馬拉松變得更形艱難，不過他最後在花了四個小時又三十一分多鐘，依舊奮力地完成了全程，這也是他用運動做外交的驕傲。

洪國展說：「我們視障朋友來跑也蠻有意義，就是因為之前好幾場在國外跑馬拉松，今年很喜歡，就是這次我們帶著國旗，自己臺灣的僑胞，或海外華人跟着其他外國人一起來，我就是讓很多人看到視障朋友也可以走出來，然後也鼓勵自己也鼓勵別人，然後甚至讓臺灣有這樣的機會，被更多人看見了。」

除了洪國展，台灣前體育主播田鴻魁轉戰Podcast主持跑步節目《跑步不要聽》之後，這次也特地從台灣飛來朝聖，將人生第一次在美國參加的全馬獻給舊金山。

田鴻魁說：「這是我在美國本土的第一場馬拉松，其實它不是波士頓，不是芝加哥，也不是紐約，當然六大馬，也許也是我未來可能想要達成的目標，但是我覺得從舊金山開始，因為大部分臺灣的跑者，都會選擇六大馬，作為他們來到美國跑步的起點，那我想選擇一條不同的路，然後對於這場馬拉松，其實有非常多的期待，雖然最近夏天，我沒有做太多長距離的訓練，很羨慕美國的跑者，可以在一個比較涼爽相對涼爽，而且乾燥的夏天的環境之下訓練，那臺灣現在夏天大概都是35度以上，最熱的時候是36.7度，甚至溼度都90%以上，所以非常非常的難以訓練。」

舉辦到第四十七屆的舊金山馬拉松雖非世界六大賽之一，卻擁有著悠久的馬拉松丘陵路面起伏大的特色，也讓很多人慕名前來挑戰，舊金山也藉著這樣的機會，讓更多人看到它美麗的海灣風景和豐富的城市景觀。

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