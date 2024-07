【灣區新聞】台灣視障跑者洪國展挑戰舊金山馬拉松（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

一年一度的舊金山(三藩市)馬拉松上週日舉行台灣視障跑者洪國展,也特別來到灣區參加這項歷史悠久的長跑活動,並跟我們分享如何藉著跑馬拉松來推動運動外交的心路歷程。

批著青天白日滿地紅旗幟,負傷跑到終點,他是洪國展,台灣知名的視障跑者。

洪國展說:「我們之前也有特別去像貓空、陽明山去跑步,那它這裡的地形,就是比較屬於山路,可是我覺得他們路,我也覺得缺點,就是臺灣在跑步的路況,就是那個路的平整度比較好,他們的有點破碎,他們有些尤其郊區的時候,還蠻破碎的,有點像那種產業道路。」

之前就五度挑戰,包括立陶宛等國際馬拉松,這次洪國展特別來到歷史悠久舊金山長跑挑戰,然而賽前不到一個月,他在外用餐時卻因不慎摔落樓梯,導致腿部扭傷,也讓地形坡面崎嶇的舊金山馬拉松變得更形艱難,不過他最後在花了四個小時又三十一分多鐘,依舊奮力地完成了全程,這也是他用運動做外交的驕傲。

洪國展說:「我們視障朋友來跑也蠻有意義,就是因為之前好幾場在國外跑馬拉松,今年很喜歡,就是這次我們帶著國旗,自己臺灣的僑胞,或海外華人跟着其他外國人一起來,我就是讓很多人看到視障朋友也可以走出來,然後也鼓勵自己也鼓勵別人,然後甚至讓臺灣有這樣的機會,被更多人看見了。」

除了洪國展,台灣前體育主播田鴻魁轉戰Podcast主持跑步節目《跑步不要聽》之後,這次也特地從台灣飛來朝聖,將人生第一次在美國參加的全馬獻給舊金山。

田鴻魁說:「這是我在美國本土的第一場馬拉松,其實它不是波士頓,不是芝加哥,也不是紐約,當然六大馬,也許也是我未來可能想要達成的目標,但是我覺得從舊金山開始,因為大部分臺灣的跑者,都會選擇六大馬,作為他們來到美國跑步的起點,那我想選擇一條不同的路,然後對於這場馬拉松,其實有非常多的期待,雖然最近夏天,我沒有做太多長距離的訓練,很羨慕美國的跑者,可以在一個比較涼爽相對涼爽,而且乾燥的夏天的環境之下訓練,那臺灣現在夏天大概都是35度以上,最熱的時候是36.7度,甚至溼度都90%以上,所以非常非常的難以訓練。」

舉辦到第四十七屆的舊金山馬拉松雖非世界六大賽之一,卻擁有著悠久的馬拉松丘陵路面起伏大的特色,也讓很多人慕名前來挑戰,舊金山也藉著這樣的機會,讓更多人看到它美麗的海灣風景和豐富的城市景觀。

