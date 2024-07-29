【美國大選】特朗普稱若當選會使美國成為比特幣超級大國

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美國大選倒數100日，共和黨總統候選人特朗普稱若當選，會將加密貨幣比特幣列為美國戰略儲備資產，使美國成為比特幣超級大國。

特朗普周六在田納西州納什維爾出席年度比特幣大會，承諾當選後會用司法部收繳的比特幣建立戰略儲備。

特朗普說：「我將制訂計劃確保美國成為全球的加密貨幣之都及比特幣超級大國，我們可以達成這目標，若加密貨幣將界定未來，我希望它在美國挖礦、鑄造和製造。」

特朗普批評民主黨政府只監管加密貨幣，謂美國不支持加密貨幣發展便會被中國和其他國家壟斷，他聲言會設立顧問委員會，訂立透明指引規管，又揚言上台首日就將證交會主席根斯勒革職。

特朗普今次的立場較數年前有明顯分別，他曾指加密貨幣不是錢，比特幣是騙局，但他的陣營自5月起接受以加密貨幣捐助競選經費。

特朗普同日又與副手萬斯到民主黨票倉明尼蘇達州拉票，講到非法入境者問題，批評正爭取民主黨提名的副總統賀錦麗想讓加沙難民湧入美國，他揚言上台後恢復對伊斯蘭國家的旅行禁令。

另一邊廂，賀錦麗力爭年輕選民的支持，向佐治亞州青年組織發布預錄片段，呼籲他們投票阻止特朗普再上台執政，她在另一場集會提到自己選情處於劣勢。消息指她會在下月7日前公布副手人選。

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