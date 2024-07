【有線新聞】

巴黎奧運開幕禮近尾聲一段表演,引起部分宗教界人士不滿,巴黎奧組委代表致歉。

不同性取向人士當天以另類方式,被指是重演達文西宗教名畫《最後晚餐》的場景。法國天主教領袖批評,表演不應這樣嘲諷宗教,更指有教會中人認為是受到冒犯。

在達文西故鄉意大利,副總理薩爾維尼亦發文批評,表演是侮辱廣大的天主教及基督教群體。

巴黎奧組委強調,無意冒犯任何宗教社群,認為本意只是宣揚包容,對受冒犯的人感到抱歉。開幕禮藝術總監亦指,無意顛覆任何東西,只想宣揚愛與包容所有人,強調法國有藝術及創作自由。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。