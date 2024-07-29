【美國大選】賀錦麗一直專注國內事務 外交政策受關注（視頻）

July 29, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

副總統賀錦麗來自司法界，曾經做過加州司法部長，她大部份的職業政治生涯，都是專注於國內事務，不禁令人關注她的外交政策是甚麽？

賀錦麗面對在政壇打滾36年的拜登，她根本沒有多大機會向拜登提供對外交事務的意見，這個不禁令人關注，究竟賀錦麗的外交政策方針是甚麽？

美國政治兼外交政策專家Steven Ekovich教授表示，外界對賀錦麗在外交政策一無所知，不過他說，賀錦麗在白宮將近四年，應該在外交政策議題上有最新第一手資料，況且她身為副總統，都必須出席國家安全委員會的會議和簡報會。

這位教授相信，至少在短期內，賀錦麗將會維持現行的政策方向，以及保留舊有的工作團隊，他不認為賀錦麗會馬上作出人事變動，而是著眼於政策的延續性。

譬如在以巴問題上，她支持成立兩國方案，即是贊成巴勒斯坦立國，以及以色列有權自衛。

賀錦麗也曾直言譴責以哈戰爭的人命傷亡及人道災難，但拜登政府繼續支持以色列，並將哈馬斯定性為恐怖組織，一般預期賀錦麗在以巴問題上，不大可能有政策上的根本改變。

對於中國，專家說，在亞太地區及台灣安全問題上，賀錦麗與總統拜登的立場一致，她也曾大力譴責北京在香港的人權紀錄，以及在新疆維吾爾族的政策。

消息指，賀錦麗曾經代替拜登出席多個國際會議，包括東協和亞太經濟合作APEC峰會，可以幫她累積一些外交經驗。

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