【美國大選】賀錦麗一直專注國內事務 外交政策受關注（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

副總統賀錦麗來自司法界,曾經做過加州司法部長,她大部份的職業政治生涯,都是專注於國內事務,不禁令人關注她的外交政策是甚麽?

賀錦麗面對在政壇打滾36年的拜登,她根本沒有多大機會向拜登提供對外交事務的意見,這個不禁令人關注,究竟賀錦麗的外交政策方針是甚麽?

美國政治兼外交政策專家Steven Ekovich教授表示,外界對賀錦麗在外交政策一無所知,不過他說,賀錦麗在白宮將近四年,應該在外交政策議題上有最新第一手資料,況且她身為副總統,都必須出席國家安全委員會的會議和簡報會。

這位教授相信,至少在短期內,賀錦麗將會維持現行的政策方向,以及保留舊有的工作團隊,他不認為賀錦麗會馬上作出人事變動,而是著眼於政策的延續性。

譬如在以巴問題上,她支持成立兩國方案,即是贊成巴勒斯坦立國,以及以色列有權自衛。

賀錦麗也曾直言譴責以哈戰爭的人命傷亡及人道災難,但拜登政府繼續支持以色列,並將哈馬斯定性為恐怖組織,一般預期賀錦麗在以巴問題上,不大可能有政策上的根本改變。

對於中國,專家說,在亞太地區及台灣安全問題上,賀錦麗與總統拜登的立場一致,她也曾大力譴責北京在香港的人權紀錄,以及在新疆維吾爾族的政策。

消息指,賀錦麗曾經代替拜登出席多個國際會議,包括東協和亞太經濟合作APEC峰會,可以幫她累積一些外交經驗。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。