【灣區新聞】州長紐森促奧克蘭警局加大力度追捕罪犯

加州州長紐森向奧克蘭(屋崙)市府發信,敦促當局加大警方的追捕力度,他指目前警察局過份嚴格的追捕政策,讓太多的罪犯逍遙法外。

州長紐森表示,是加州公路巡警(CHP)令他注意到了這一點,而在近日紐森才剛宣布加強公路巡警的警力在奧克蘭執法,要在未來四個月內將警員數量增加四倍,以助打擊罪案。

紐森向奧克蘭市議會、市長和警察委員發信指,奧克蘭警察局對警員的追捕政策有限制,禁止警察進行高速追捕,除非疑犯是已知犯下暴力罪行,或有合理理由認為涉案人持槍才可以破例,他形容,這個政策在加州執法機構中屬於異類。

市議員Noel Gallo表示,這項政策導致匪徒從Foothill Boulevard這間Walgreens店鋪偷走了數千元的商品。

Gallo說,他當日目擊這宗搶劫案,案發在早上7點發生,他剛好在這裡清潔社區,匪徒開著一輛起重機撞破門,Gallo馬上報案。

他說,警察隨後派出三、四、五輛車來到,所有偷東西的年輕人都逃跑出來,上了他們的車,但當時警察說不能追捕他們。

Gallo補充又說,匪徒同時也知道警察不可以追捕他們,所以他們高速開車逃跑,此類罪案已導致該區數十家企業倒閉。

他表示,支持州長更新政策,以與其它機構的要求看齊,而市長盛桃也表示支持。

另一名市議員Dan Kalb指出,該政策是由一名前警察局長在十年前定立,當局現在已經正努力更新這項政策。

Kalb表示,警方可以追捕已知犯下暴力罪行的人,但不適用於涉及財產的罪案,而目前的政策是為了保護周邊市民,例如是行人或其它車輛。

負責審查造項政策的警察委員會向5號電視台回覆指,他們正在努力審查,並完成這項改革,並將建議將傳遞給市議會和市長。

