中半島的Devil’s Slide​懸崖近1號公路,日前發生懷疑車禍墜崖事件,當局週六尋回案中墜崖汽車,並發現第三具屍體。

案發於上星期五早上近11時20分,位於Devil’s Slide附近的1號公路,一架灰色的兩門私家車,懷疑與另一輛汽車相撞後,跌落了300至400英尺懸崖下,救援人員週五,在懸崖下發現灰色汽車時,宣告車內有兩人死亡。

而加州公路巡警於週六找回汽車後,發現第三具屍體,令本案的死亡人數增至3人。

1號公路一段一度全線封鎖,現在已經全線重開,案件仍然調查中。

