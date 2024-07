影評：《穿行》為了落實臨終遺願尋人

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

格鲁吉亞一個中年婦女,為了要落實妹妹臨終遺願,找來一個青少年,和她到土耳其找她的侄女。這是今年至今最卓越的電影之一。

格鲁吉亞一個沿海城市,一個退休老師Lia。她的妹妹臨終之前,希望把自己的跨性別女兒找回來。但Lia 唯一有的資料,就只是她的名字Tekla,和她搬到鄰國土耳其大城市伊斯坦布爾。Lia 到鄰居家查問的時候,認識了一個年輕小伙子Achi。Achi 聲稱自己認識搬離的Tekla,並有她在伊斯坦布爾的地址,還有會說一點英語,可以當Lia 的翻譯。Lia 沒有些許的錢,加上一無所有的Achi,兩人坐長途巴士、住在廉價酒店。Achi 把Lia 帶到許多跨性別人士居住的社區,到處問人。期間也認識了在一個非牟利組織工作的跨性別律師Evrim。Evrim 也加入幫助他們尋人的過程。

其實因為伊斯坦布爾也是回教國家中,比較進步、開放的一個城市,也是很多跨性別人士搬來的地方。當初Tekla 也是因為受到家庭和社區的排斥離開老家。一些跨性別人士感動於Lia 的尋人工作。她們質問自己的家人當中,有誰會肯來把她們找回來。

電影是瑞典的格鲁吉亞導演Levan Akin 的新作,在柏林影展中獲得LGBTQ電影的評審大獎。影片以新現實主義風格拍攝,帶有強烈的寫實色彩。但是最突出的,是兩位主角的演出。飾演小伙子的Lucas Kankava,臉上的童真、帶有年輕人的囂張。飾演中年婦女的Mzia Arabuli,臉上帶有悲痛、憤怒等歲月累積的痕跡,但她也有肯讓自己放鬆的片刻。兩人呈現出角色的真實感,劇情中也有一幕又一幕,令人感動的細節。最終體現的,是要人們知道,許多人自我認為是正確的固執思想,最終造就自我打結的人間困境。

《穿行 Crossing》的真實感,令人感受到許多人們之間的不快樂,其實也是自己掌握 。電影獲得滿分五分的最佳評價。觀眾不該錯過。

電影目前在舊金山的Opera 戲院上映。並在8月30日開始,在獨立電影串流平台Mubi 上映。

電影網頁:https://mubi.com/en/crossing

“Crossing” Review: Overcoming prejudice to fulfill a dying wish

“Screening Room” reviews “Crossing”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://mubi.com/en/crossing

Now in select theatres, including San Francisco’s Opera theatre. Begins streaming from August 30 on MUBI.

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。