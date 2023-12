影評：迎合主流刻板印象創作出的《美國小說》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個非洲裔作家為了迎合市場口味,亂寫一通的小說,卻成了他最暢銷的作品。

大學教授Monk,也是一個小說作家。或許因為自己的作品格調比較高,銷售成績不理想。經理告訴他,身為一個非洲裔作家,他的作品不夠“黑“。出身自中產階層的Monk,似乎了解到社會和市場,對一個非洲裔作家有一定的期盼,也想了解另外一個非洲裔作家Sintara 作品為什麼能夠如此暢銷。發現Sintara 同樣是中產階層,但必須以人們對非洲裔社區的刻板印象,寫出讓主流讀者接受的小說。Monk 刻意將自己的手筆低俗化,諷刺的用筆名寫了一部符合白人讀者的小說。沒想到,經理在極短的時間內賣出小說,甚至賣版權拍電影。Monk 現在則需要以一個法網以外逃犯的假身份,來為書作宣傳。從一個玩笑開始製作出來的謊言,越鬧越大。

根據小說改編的諷刺喜劇,是由記者出身的Cord Jefferson 首部導演的影片。影片最突出的,是飾演Monk 的演員Jeffrey Wright。劇情中一幕幕令作家意想不到的情景出現,Jeffrey 每種無奈的表情,也帶大家和他一起啼笑皆非。故事中的喜劇,確實反映流行文化中主流觀點經常有的荒謬。

除了主幹劇情之外,一些家庭成員之間交涉,也帶出人們家庭中,經常出現的彆扭,其中帶溫馨的喜劇。Monk 同志身份的弟弟,需要衝破非洲裔社區的毒性陽剛。還有非洲裔暢銷女作家,卻又看不見自己對主流的迎合。這也給電影一個流行文化中,極少出現的發聲機會。

《美國小說 American Fiction》其中的幕幕諷刺,不禁要觀眾啼笑皆非。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.mgm.com/movies/american-fiction

“American Fiction” Review: When pandering sells books

“Screening Room” reviews “American Fiction”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.mgm.com/movies/american-fiction

Now in theatres