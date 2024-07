【灣區走走】灣區健行天堂：Alum Rock公園，療養勝地到跑步聖地

舊金山灣區可以說是喜歡健行者的天堂,從南到北有著各種健行路徑。《灣區走走》本週來到聖荷西的Alum Rock公園,這是全加州最古老的市立公園。據說這裡是唯一擁有化石、溫泉與神仙的公園,全美最大的華裔跑步團體BURN的團友們就常在這裡練跑及舉行年度聚會。 Alum Rock公園成立至今已經超過150年,當年是療養與度假勝地。這裡擁有豐富的自然景觀和歷史遺跡,讓人流連忘返。您將有機會看到保存完好的古老礦泉浴池、壯觀的峽谷景色,以及神秘的化石遺址。這些景點背後的故事和歷史,都在等待您的探索與發現。 請鎖定本週五晚間的國粵語新聞,與我們一起走進這座充滿歷史與自然奇觀的公園。詳細內容與過往節目請上KTSF.COM。

